Adapazarı Belediyesi esnafa maske dağıttı - Son Dakika

Adapazarı Belediyesi tarafından esnafa 12 bin maske dağıtıldı.

Belediye ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Çark Caddesi, Uzunçarşı, Dar Sokak, Yuvam Sokak, Pasaj 2000, Hilmi Kayın İş Merkezi, çevre pasaj ve sokaklar olmak üzere, hareketliliğin yoğun olduğu noktalarda faaliyet gösteren esnafa ilk aşamada 12 bin maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında Adapazarı esnafı ile iş birliği içerisinde olduklarını belirtti.

Kurallara uyumun ve tedbirli olmaya devam etmenin çok önemli olduğuna değinen Işıksu, şunları ifade etti:

"Her zaman olduğu gibi bu zor süreçte de esnaf odalarımızla birlikte hareket ediyoruz. Ramazan ayında genelge kapsamında dükkanlarını açamayan esnafımıza desteğimizi sunduk. Berber ve kuaför esnafımızın 11 Mayıs'taki siftahlarından önce maske ve dezenfekte işlemleri desteğimizi verdik. Son olarak hareketliliğin yoğun olduğu noktalarda hizmet sunan esnafımıza 12 bin maske sunumumuzu gerçekleştirdik. Kıymetli esnafımızın salgından en az etkilenmesine bir nebze katkı sunmak için desteklerimizi sürdüreceğiz."