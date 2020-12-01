Adapazarı Belediyesi fotoğraf yarışmasına başvurular başladı - Son Dakika

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Sakarya Güzel Sanatlar Derneği (SAGÜSAD) katkılarıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Salgın Günlerinde Hayat' temalı fotoğraf yarışmasına başvurular başladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Adapazarı ilçe sınırları içerisindeki etkileri fotoğraf yarışmasına konu olacak. Fotoğraflar dijital çekilmiş renkli veya siyah-beyaz formatta sisteme yüklenebilecekken katılımcılar, en fazla 5 fotoğrafla yarışmaya katılım gösterebilecek. Drone çekimleri değerlendirmeye alınmazken fotoğrafların ilçe sınırları içerisinde çekilmiş ve daha önce hiçbir yarışmada ödül ve sergileme almamış olması dikkate alınacak. Farklı bir yarışmaya katılımı tespit edilen ödül ve sergileme alan fotoğraflar yarışma dışı bırakılacak. Yarışmaya katılımlar online olarak gerçekleşecek. Fotoğraflar en geç 25 Aralık 2020 Cuma günü 23.55'e kadar 'fotografyarismasi.adapazari.bel.tr' adresine kayıt olarak yüklenebilecek. Fotoğraflar jpg/jpeg formatında 300 DP ve dosya büyüklüğü 3 MB - 4.99 değerleri aralığında olacak. 30 Aralık tarihinde açıklanacak olan yarışma sonuçlarında dereceye girenlere ödül verilecek. - SAKARYA