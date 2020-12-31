Adapazarı Belediyesi, "Mahallemi Güzelleştiriyorum" Projesi çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Adapazarı Belediyesi, "Mahallemi Güzelleştiriyorum" Projesi kapsamında Yenigün, Papuççular, Semerciler ve Yenidoğan mahallelerindeki toplam 47 sokağın 41'inde yenileme çalışmasını tamamladı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, altyapısı biten sokaklarda, engelli vatandaşların erişebilirliğine uygun şekilde, asfalt, parke, kaldırım, aydınlatma ve ağaçlandırma olmak üzere birçok aşamadaki çalışmaları neticelendirdiklerini ve sokakları oldukça şık bir görünüme kavuşturduklarını belirtti.

Etap etap gayretle, Adapazarı'nı daha da güzelleştireceklerini ifade eden Işıksu, "Mahallemi Güzelleştiriyorum Projesi kapsamında Yenigün, Papuççular, Semerciler ve Yenidoğan mahallelerimizdeki toplam 47 sokakta yenileme yapıyoruz. 41 sokakta çalışmamız tamamlandı. Papuççular Mahallemizdeki Değirmenhan Sokak ve Semerciler Mahallemizdeki Sait Faik Sokaklar ve çevre sokaklarında çalışmalarımız tamamlanma aşamasında. Muhtarlarımıza destekleri, hemşehrilerimize gösterdikleri anlayış ve teveccüh, çalışma arkadaşlarımıza gayretleri için çok teşekkür ediyoruz. Her şeyin en güzelini hak eden Adapazarı'mız için çok çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.