Son Dakika Haberleri: Adapazarı Belediyesi'nde 'Bina Deprem Yönetmeliği' Eğitimi

Adapazarı Belediyesi'nde 'Bina Deprem Yönetmeliği' Eğitimi

1 saat önce

Adapazarı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından "2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Adapazarı Belediyesi'nde 'Bina Deprem Yönetmeliği' Eğitimi, System.String[]
Adapazarı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından "2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Adapazarı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından belediye meclis salonunda düzenlenen eğitim seminerine Adapazarı Belediyesi Teknik Birim personeli, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile özel sektörde çalışan teknik personel katıldı.

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Akademisyenlerinden Prof.Dr. Erkan Çelebi, Prof. Dr. Adil Altundal, Prof.Dr. Zeki Gündüz, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Kasap ve Dr. Öğretim Üyesi Necati Mert'in verdiği eğitim seminerinde; deprem yer ve hareketleri, temel zemini ve temellerin tasarımı, taşıyıcı sistemlerin tasarımı için özel kurallar, mevcut bina sistemlerinin değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı hakkında bilgi verildi.

Prof. Dr. Adil Altundal, 1998 Afet Bölgelerinde yapılan yapılar hakkındaki yönetmelikten sonra; "2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği"nin depreme dayanıklılık hakkında devrim niteliğinde olduğunu ifade etti. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:59 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmara Denizi'nde Korkutan Deprem! İstanbul'da da Hissedildi Jeoloji Mühendisinden Korkutan Uyarı: Marmara'da Her An Deprem Olabilir

Son Dakika! NATO'dan Tansiyonu Yükseltecek Türkiye Önerisi: F-35 Teslimatı İptal Edilsin Adalet Bakanlığının Hazırladığı Yeni Ceza Sisteminin Detayları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 18:59:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adapazarı Belediyesi'nde 'Bina Deprem Yönetmeliği' Eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]