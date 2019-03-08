Adapazarı Belediyesi Personeline Çiçek Dağıtıldı
1 saat önce
Adapazarı Belediyesi Başkan Vekili Erol Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Adapazarı Belediyesi'nde görev yapan kadın personellere çiçek verdi.
Adapazarı
Belediyesi Başkan Vekili Erol Aydın
, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle Adapazarı Belediyesi'nde görev yapan kadın personellere çiçek verdi.
Adapazarı Belediyesi Başkan Vekili Erol Aydın, 8 Mart
Dünya Kadınlar günü kapsamında Belediye bünyesinde görev yapan bayan personele çiçek vererek, kadınlar gününü kutladı. Aydın yaptığı açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü
, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz kutlu olsun" dedi. - SAKARYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:45 Kaynak: İHA
Gürgen Öz'den Mehmet Akif Alakurt'a Olay Sözler: Her Sakalı Olan Adam Değil
İmamoğlu mu Yıldırım mı? 7 Araştırma Şirketi İstanbul Sonuçlarını Açıkladı
Bedelli Askerlik İçin Belirlenen 31 Bin TL Ücrete Tepki Yağıyor
Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti