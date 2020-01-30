Adapazarı Belediyesi şubat ayı kültür-sanat etkinlikleri - Son Dakika
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Adapazarı Belediyesi şubat ayı kültür-sanat etkinlikleri

6 saat önce

Adapazarı Belediyesi kültür sanat etkinlikleri şubat takvimi belirlendi.

Adapazarı Belediyesi şubat ayı kültür-sanat etkinlikleri, System.String[]

Adapazarı Belediyesi kültür sanat etkinlikleri şubat takvimi belirlendi.

Kültür sanat programında, çocuk sinema ve tiyatrolarından yetişkin devlet tiyatrolarına, İlhan Şeşen, Umut Akyürek, Arif Şentürk konserlerinden Özdemir Çakacak, Hülya Koçyiğit, Rasim Özdenören ve Prof. Dr. Nabi Avcı söyleşilerine, sergilerden belgesel gösterimlerine farklı etkinlikler yer alıyor.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, yaptığı açıklamada, kültür ve sanata değer vermeyen şehir eksik kalır düşüncesiyle her ay çıtayı daha da yukarıya taşıyarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Adapazarımızın beklentilerine cevap verecek zengin içerikli 25 farklı programımızla şubat takvimimiz heyecan dolu. Kültür ve sanata hep birlikte daha fazla değer katalım istiyor ve tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Umut Akyürek, İlhan Şeşen, Adapazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:58 Kaynak: AA
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