Son Dakika Haberleri: Adapazarı Belediyesinde Yeni Dönem İlk Meclis Toplantısı

Adapazarı Belediyesinde Yeni Dönem İlk Meclis Toplantısı

2 saat önce

Adapazarı Belediyesinde yeni başkanı seçilen Mutlu Işıksu ile birlikte yeni döneminilk meclis toplantısı gerçekleşti.

Adapazarı Belediyesinde Yeni Dönem İlk Meclis Toplantısı, System.String[]
Adapazarı Belediyesinde yeni başkanı seçilen Mutlu Işıksu ile birlikte yeni dönemin

ilk meclis toplantısı gerçekleşti.

31 Mart Mahalli idareler seçimlerinin ardından Adapazarı Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mutlu Işıksu başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Altı maddeden oluşan ilk meclis gündeminin 5 maddesi oy birliği ile altıncı madde olan bir maddesi ise MHP grubunun çekimserliği ile kabul edildi. Meclis toplantısının gündem dışı konuşmalarında söz alan AK Parti Grubundan Evren Çakırsoy, MHP Grubundan Erbay Kayatürk, İYİ Parti Grubundan Ahmet Başaran ve CHP'nin tek meclis üyesi olan Haluk Akbay, birlik ve beraberlik mesajı vererek Adapazarı için güzel olan tüm hizmetlerde ortak çalışma vurgusu yaptı.

Meclis toplantısında konuşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, yeni bir hizmet dönemini başlattıklarını söyledi. Önceki dönemde hizmet veren Belediye Başkanı Süleyman Dişli ve belediye başkan yardımcılarına teşekkür eden Işıksu, "Adapazarı Belediyemizin devam eden projeleri var. Bu zamana kadar şehrimize hizmet veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizim milletimizle istişare ederek hazırladığımız projelerimiz var. İnşallah projelerimizi de hayata geçirecek ve milletimizin teveccühüne layık olacak hizmetleri hep birlikte sunacağız. Meclisimize hayırlı olsun. Tüm çalışmalarımızda istişare ortamının güçlenmesine ve hizmetlerimize katkı sağlayacağınıza inanıyorum. Adapazarımız için güzel olan her şeye varız. Rabbim mahcup etmesin" ifadelerini kullandı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:59 Kaynak: İHA
MHP, Mutlu Işıksu, Adapazarı, Güncel
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