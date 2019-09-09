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Adapazarı Belediyesinden aşure etkinliği

2 saat önce

Adapazarı Belediyesi, Tarihi Orta Camii Meydanı'nda aşure etkinliği gerçekleştirdi.

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Adapazarı Belediyesi, Tarihi Orta Camii Meydanı'nda aşure etkinliği gerçekleştirdi.


AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanvekili Hulusi Arap, Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol, Gençlik Kolları Başkanı Fahrettin Alemdar, belediye meclis üyeleri, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve muhtarlar, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe, Türk Kızılayı Sakarya Şubesi Başkanı Zahit Tiryaki, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Mustafa Çolak, Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir, teşkilat mensupları ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, Milletvekili Atabek ve Başkan Işıksu, vatandaşlara aşure ikram ederek tek tek ilgilendi.


Gerçekleşen aşure etkinliği için Başkan Işıksu'ya teşekkür eden Milletvekili Atabek, "Aşure günümüz mübarek olsun. Bizleri biz yapan, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştiren bu güzel günleri eşsiz fırsatlar olarak görüyorum. İnşallah aşure kültürünü yaşatmak için burada bir araya gelen bizler, bir anlamda bu geleneği gelecek nesle de taşımış oluruz. Birlik ve beraberliğimiz daha da güçlensin, Adapazarı'mızda güzellikler her daim sürsün inşallah. Bu vesile ile Muharrem Ayı'nın birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diliyor, tüm İslam Aleminin hicri yılını kutluyorum" dedi.


Adapazarı'nın bereket, kardeşlik ve dayanışmanın şehri olduğunun altını çizen Başkan Mutlu Işıksu, "Adapazarı'mızı çok seviyoruz, bereketini, birlik ve beraberliğini, kültür zenginliğini ve bu zenginliğe sahip çıkmasını çok seviyoruz. Bu güzel günde bir arada olalım istedik. Bizlerle olan çok kıymetli milletvekilimize ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Mübarek Aşure Gününün İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara, kardeşlik, huzur ve refaha vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum" diye konuştu.


Başkan Mutlu Işıksu, program sonrası bölge esnafını gezerek sohbet etti. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:00 Kaynak: İHA
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