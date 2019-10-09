Son Dakika Haberleri: Adapazarı Belediyesinden 'Her İnsan Bir Fidan' devam ediyor
Son Dakika Güncel Adapazarı Belediyesinden 'Her İnsan Bir Fidan' devam ediyor

Adapazarı Belediyesinden 'Her İnsan Bir Fidan' devam ediyor

50 dakika önce

Adapazarı Belediyesi tarafından başlatılan 'Her İnsan Bir Fidan' projesi devam ediyor.

Adapazarı Belediyesinden 'Her İnsan Bir Fidan' devam ediyor, System.String[]

Adapazarı Belediyesi tarafından başlatılan 'Her İnsan Bir Fidan' projesi devam ediyor.


Adapazarı Belediyesi'nin, toprağa ve insana değer veren bir yönetim anlayışı ile gelecek nesillere daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Adapazarı'nı miras bırakmak amacıyla başlattığı "Her İnsan Bir Fidan Projesi" tüm hızıyla devam ediyor. Projenin gelecek 5 yılda Adapazarı'nın nüfusu olan 271 bin 515 adet fidan dikiminin tamamlanarak evlenen her çift için fidan dikimi gerçekleştirmek hedefleniyor. Proje kapsamında son iki ayda evlenen 357 çift için 714 fidan dikimi yapılırken, çiftler fidan dikim etkinliklerine ilgi gösteriyor.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Her İnsan Bir Fidan' sloganımızla 5 yıllık çalışma dönemimizde Adapazarı'mızın nüfusu kadar her fert başına bir fidan dikmeyi hedefliyoruz. Yeni evlenen çiftlerimizin mutluluklarının bir ağaç gibi kök salması temennisi ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz evlenen her çiftimiz adına fidan dikimi gerçekleştiriyor. Yeni hayatlarına merhaba diyen çiftlerimize de ilgileri ve sürece katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Projemizin kapsamını genişleterek çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Adapazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:11 Kaynak: İHA
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