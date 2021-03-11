Adapazarı Belediyesinden Kovid-19 aşısı farkındalık çalışması - Son Dakika

Adapazarı Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili reklam panolarında ve sosyal medyada farkındalık çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce "Uzak Değil" sloganıyla yayımlanan çalışmalar, şehir merkezindeki birçok reklam panosunda ve Adapazarı Belediyesinin kurumsal sosyal medya hesaplarında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm yetkili organlarımızın salgına karşı uyguladığı politikaları yerelde güçlü şekilde destekleyecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 'Yarını Unutma Yarım Bırakma' sloganımızla salgına karşı yaptığımız tedbir çağrılarının ardından şimdi de 'Uzak Değil' sloganımızla çok kıymetli hemşehrilerimizden aşı çalışmalarına destek olmalarını istirham ediyoruz. Koronavirüs aşısıyla eski güzel günler, sevdiklerimize sarılmak uzak değil." ifadelerini kullandı.