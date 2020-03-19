Adapazarı'da lise ve halk eğitim merkezinde maske üretiliyor - Son Dakika
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Adapazarı'da lise ve halk eğitim merkezinde maske üretiliyor

6 saat önce

ADAPAZARI Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Halk Eğitim Merkezi'nde, hem standart hem de cerrahi maske üretimine başlandı.

Adapazarı'da lise ve halk eğitim merkezinde maske üretiliyor, System.String[]
ADAPAZARI Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Halk Eğitim Merkezi'nde, hem standart hem de cerrahi maske üretimine başlandı. Piyasadaki fiyat artışını engellemek amacıyla 50 maske 115 TL'ye satışa sunulacak.

Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Sakarya Halk Eğitim Merkezi'nde, koronavirüs ile mücadele kapsamında piyasadaki maske ihtiyacını karşılamak amacıyla öğretmen öğrencileriyle birlikte maske üretimine başladı. Lisede 3 derslikte devam eden üretimde günlük 1000 maske, Sakarya Halk Eğitim Merkezi'nde de günlük 1000 cerrahi maske üretimi gerçekleştiriliyor. Seri üretim için adım atılan 2 merkeze 1 hafta içinde yeni cihazlar geleceği belirtildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş gelecek hafta kapasitelerini artıracaklarını belirterek, "İki noktada maske üretimine başladık. Usta öğreticilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte üretim yapmaktayız. Ancak önümüzdeki hafta başından itibaren kapasitemiz günlük 10 bin adede çıkacak" dedi.

Piyasadaki fiyat artışını engellemek için sabit fiyat politikası izlediklerini söyleyen Bakırtaş, "Şu an için ön gördüğümüz fiyat çalışması tamamlanmak üzere, ancak yaptığımız çalışma da 50'li paket için 115 TL civarında olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

3 VARDİYA ÇALIŞIYOR

Öğretmen ve öğrencilerin talebi karşılamak adına 3 vardiya çalıştığını belirten Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sevda Aslan, "Moda Tasarımı ve El Sanatları öğrencilerimizle Bakanlığımız tarafından verilen talimat doğrultusunda üretime başladık. Önümüzdeki hafta seri üretime geçerek 3 vardiya halinde tüm ekibimizle birlikte bu çalışmayı başarıyla gerçekleştireceğiz" dedi.

Öğretmen Ebru Şahin ise, "Üretime dün başladık, 2 günde hızlı bir şekilde ekipmanları ayarlayarak atölyemizi kurduk ve üretime başladık. Günlük 1000 maske üretmeye çalışıyoruz, inşallah yolunda gider ve daha çok artırırız" diye konuştu.

'MESLEK LİSELERİ HER ALANDA ÜRETİME HAZIR'

Meslek liselerinin üretimde önemli bir rol oynadığını belirten öğretmen Emine Genç ise şunları söyledi:

"Piyasanın ihtiyacı olan maske ihtiyacını karşılamak için ve fiyat talebini aşağıya çekebilmek için meslek lisesi öğretmenleri ve öğrencileri olarak evinden çıkmaya korkan vatandaşlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Bu da şunu gösteriyor, meslek liselerimiz her alanda üretime hazır, becerileri gelişmiş durumda. Lütfen meslek liselerini önemseyelim."

CERRAHİ MASKE ÜRETIYORLAR

Sağlık Personelleri ve Kamu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla cerrahi maske üretimine giren Sakarya Halk Eğitim Merkezinin Müdürü Abdulvahit Uygar, "Hızlı bir şekilde ihtiyaç duyulan cerrahi maske dediğimiz maskeyi üretmek için kısa sürede üretime geçtik. Şu an üretimimiz 1000'e kadar, ancak çok yakın tarihte otomasyon cihazımız gelecek ve günlük 5 bin üretim yapacağız" dedi.


- Sakarya
Anadolu Lisesi, Adapazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:31 Kaynak: DHA

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