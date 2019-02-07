Adapazarı Din Görevlileri Derneğinden 'Meşk Gecesi'
12 dakika önce
Adapazarı Din Görevlileri Yardımlaşma Derneğince, din görevlileri arasındaki birlik ve beraberliğin gelişmesi amacıyla 'Meşk Gecesi' programı düzenlendi.
Adapazarı
Din Görevlileri Yardımlaşma Derneğince, din görevlileri arasındaki birlik ve beraberliğin gelişmesi amacıyla 'Meşk Gecesi' programı düzenlendi.
Adapazarı Din Görevlileri Derneğince Adapazarı İlçe Müftülüğü din görevlileri lokalinde 'Meşk Gecesi' etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe dernek üyeleri ve din görevlileri katılım gösterdi. Din görevlileri arasındaki birlik, beraberliğin pekişmesi, dayanışma ve kaynaşmanın güçlenmesi amacıyla düzenlenen program yapılan dualarla son buldu. - SAKARYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:48 Kaynak: İHA
Almanya'dan ABD'yi Sinirlendiren Adım: Türkiye'ye Değil Bize Gönderecektiniz
MİT TIR'ları Davasında Yargılanan Can Dündar'ın Babası MİT'ten Emekli Çıktı
Eski AK Parti'lilerin Yeni Bir Parti Kurması İçin Tek Şart Var
Bakan Gül'den, 'Gülen Mısır'a Kaçacak' İddiasına Yanıt Verdi