Son Dakika Haberleri: Adapazarı Din Görevlileri Derneğinden 'Meşk Gecesi'

Adapazarı Din Görevlileri Derneğinden 'Meşk Gecesi'

12 dakika önce

Adapazarı Din Görevlileri Yardımlaşma Derneğince, din görevlileri arasındaki birlik ve beraberliğin gelişmesi amacıyla 'Meşk Gecesi' programı düzenlendi.

Adapazarı Din Görevlileri Derneğinden 'Meşk Gecesi', System.String[]
Adapazarı Din Görevlileri Yardımlaşma Derneğince, din görevlileri arasındaki birlik ve beraberliğin gelişmesi amacıyla 'Meşk Gecesi' programı düzenlendi.

Adapazarı Din Görevlileri Derneğince Adapazarı İlçe Müftülüğü din görevlileri lokalinde 'Meşk Gecesi' etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe dernek üyeleri ve din görevlileri katılım gösterdi. Din görevlileri arasındaki birlik, beraberliğin pekişmesi, dayanışma ve kaynaşmanın güçlenmesi amacıyla düzenlenen program yapılan dualarla son buldu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:48 Kaynak: İHA

Adapazarı, Güncel
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