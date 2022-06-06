Adapazarı HEM kursiyerleri yıl sonu sergisi açtı

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi (HEM) kursiyerlerinin yıl boyunca ürettiği çalışmalar sergilenmeye başladı.
HEM bünyesinde çeşitli dallarda açılan kurslarda eğitim görenlerin el emeği ürünleri, "1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında vatandaşların beğenisine sunuldu.
Atık malzemelerden sanata dönüştürülen eserlerin yanı sıra seramik, çini, yağlı boya, ebru, filografi, dikiş nakış, el sanatları, ev mefruşatı, kadın giyimi, iğne oyası, vitray, deri çanta, el nakısı, saraciye, ahşap boyama, giyime kadar çok sayıda ürün sergide yerini aldı.
Merkezin salonunda açılan sergi, yarına kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
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