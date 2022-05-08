Adapazarı İmam Hatip Lisesi mezunları 40. kez buluştu - Son Dakika
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Adapazarı İmam Hatip Lisesi mezunları 40. kez buluştu

08.05.2022 16:37
Adapazarı İmam Hatip Lisesi mezunları 40. kez buluştu

Sakarya'da Adapazarı İmam Hatip Lisesi mezunları buluşma programı gerçekleşti.

Sakarya'da Adapazarı İmam Hatip Lisesi mezunları buluşma programı gerçekleşti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya İmam Hatipliler Derneğince (SİMDER) 40'ıncısı düzenlenen program, bu yıl inşaat halindeki lisenin bahçesinde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kendisinin de bu okuldan mezun olduğunu anımsattı.

Okulun Sakarya'nın en önemli kültür ocaklarından birisi olduğunu aktaran Yüce, bu kurumun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve ülkenin yönetiminde söz sahibi olan pek çok kişiyi yetiştirdiğini kaydetti.

Yüce, ömrünü tamamlayarak yıkılan okulu tekrar hayata kazandırmak için dernekle harekete geçtiklerini, hayırseverlerin destekleriyle binanın şu anki aşamasına geldiğini belirterek, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

SİMDER Başkanı Yahya Bakır da faaliyetleri hakkında bilgi vererek, "İmam Hatip camiası her geçen gün daha büyük başarılara imza atıyor. Tüm dünyada 1,5 milyonluk bir ailenin Sakarya'daki temsilcisi olmanın gereğini yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Programda, Adapazarı İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Bulut, Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği ve Kent Konseyi Başkanı Sinan Çileli, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve mezunlar adına Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım da birer konuşma yaptı.

Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.

Programa, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Eski Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Müftüsü Hasan Başiş, Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, emekli öğretmenler ve lise mezunları katıldı.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İmam Hatip Liseleri, Sakarya, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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