Adapazarı Meclisi'nden İsrail'e sert tepki - Son Dakika

Adapazarı Meclisi'nden İsrail'e sert tepki

17.05.2021 18:37
Adapazarı Meclisi'nden İsrail'e sert tepki, System.String[]

Adapazarı Belediyesi Mayıs olağan meclis toplantısında, tüm partilerin meclis üyeleri konuşma yaparak İsrail'in Filistin'deki katliamlarına sert tepki gösterdi.

Adapazarı Belediyesi Mayıs olağan meclis toplantısında, tüm partilerin meclis üyeleri konuşma yaparak İsrail'in Filistin'deki katliamlarına sert tepki gösterdi. Meclise başkanlık eden Meclis Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "İsrail'in mazlum Filistin halkına yönelik vahşetini kınıyoruz. Filistin halkının yanındayız ve bu vahşetin bir an önce son bulması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Adapazarı Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, salgın önlemleri eşliğinde, Adapazarı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden AK Partili Meclis Üyesi ve Meclis Başkanvekili Mehmet Yılmaz, yaptığı konuşmada, İsrail'in mazlum Filistin halkına mübarek Ramazan ayında vahşet uyguladığını aktardı. Yılmaz, "İsrail'in mazlum Filistin halkına yönelik vahşetini kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan devletlerin liderleriyle görüşerek vahşetin durması için gayret gösteriyor. Filistin halkının yanındayız ve bu vahşetin bir an önce son bulması çağrısında bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti'li Meclis Üyesi Nilgün Akman, gündem dışı yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'deki pervasız saldırılarını en sert şekilde kınadıklarının altını çizdi. Akman, "İsrail'in, yaptığı bu zulüm hiçbir gerekçe ile açıklanamaz. Henüz yeni doğmuş bebekleri dahi katledebilen bir Devlet anlayışı olamaz. Bunun adı savaş olamaz. Bunun adı saldırı olamaz. Bunun adı savunma olamaz. Bunun adı olsa olsa vahşet olur ki bunu yapandan da insan diye bahsedilemez. Bunu yapana açık net terörist denir. Hiçbir açıklama, hiçbir hak iddiası ve hiçbir dayanak bebeklerin, çocukların ve kadınların öldürülmesinin üstünü örtemez. Buradaki yerleşimcileri evlerinden etmek amacı ile başlatılan sözde operasyonların Uluslararası hukukta, insan hakları hukukunda hiçbir şekilde yeri yoktur. Şu ana kadar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek olmak için Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere, ilgili tüm uluslararası kurumları harekete geçirmek üzere girişimlerini sürdürdü" dedi.

Muhalefet partilerinden zulme kınama

İYİ Parti'li Meclis Üyesi Ahmet Bıçkıcı ve CHP'li Meclis Üyesi Haluk Akbay da partileri adına yaptıkları konuşmalarda, İsrail'in mazlum halka saldırılarının bir an önce son bulması gerektiğini vurgulayarak daha güçlü ve caydırıcı hamlelerin de beraberinde gelmesi gerektiğini söyledi.

Ticaretin kalbi Adapazarı esnafın yanında

AK Partili Meclis Üyesi Behlül Bayrak, yaptığı konuşmada, Adapazarı Belediyesi tarafından Çark Caddesi Yavuz Sokak yenileme çalışmaları ile ilgili esnafın teşekkürünü paylaştı. Bayrak, "Ticaretin kalbi olan Adapazarı'mız esnafın yanında olmaya devam ediyor. 10 gün içinde Çark Caddemizin önemli bir sokağı olan Yavuz Sokak'ta çalışmayı bitiren Başkanımız Sn. Mutlu Işıksu ve Başkan Yardımcımız Sn. Yusuf Özden ve Belediyemiz ekiplerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kırsal mahalle ve yerleşik alan yönetmeliği konuşuldu

CHP'li Meclis Üyesi Haluk Akbay, İYİ Partili Meclis Üyesi Türker Ergül, kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan yönetmeliği ile ilgili düşüncelerini aktarırken, AK Partili Meclis Üyesi Necdet Tömekçe, CHP'li Meclis Üyesi Akbay'ın iddialarına cevap verdi. Tömekçe, "Belediyemiz ilgili yönetmelik hakkında çalışmalarını gayretle sürdürmektedir ve tüm ayrıntıları değerlendirmektedir. Ayrıca 84 mahallemizde hiçbir mera satılmamıştır, satılması söz konusu dahi olamaz" şeklinde konuştu.

Şehit Ömer Özdemir'in adı yaşatılıyor

Konuşmaların ardından 6 maddelik meclis gündemine geçildi. Gündem maddelerinin tamamı oy birliği ile kabul edilirken, gündemin 4. maddesine istinaden Yağcılar Mahallesi 1423 Sokak'ta bulunan çocuk parkına Şehit Ömer Özdemir Parkı ismi verildi. Şehit Ömer Özdemir Parkı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürerken, çok yakında, güzel bir park daha Adapazarı'na kazandırılmış olacak. Meclis Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel, Yusuf Özden ve meclis üyeleri ile birlikte kararın ardından şehit eşi Yağmur Özdemir'e çiçek takdim etti. Adapazarı Belediyesi'nin Haziran ayı olağan meclis toplantısı, 1 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek. - SAKARYA

Adapazarı Meclisi'nden İsrail'e sert tepki
Adapazarı Meclisi'nden İsrail'e sert tepki
Adapazarı Meclisi'nden İsrail'e sert tepki
Adapazarı Meclisi'nden İsrail'e sert tepki
Adapazarı Meclisi'nden İsrail'e sert tepki

Adapazarı Belediyesi, Filistin, İsrail, Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Adapazarı Meclisi'nden İsrail'e sert tepki - Son Dakika


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