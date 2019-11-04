Adapazarı Meclisi'nden şehitler için anlamlı karar alındı

Adapazarı Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında şehit ailelerini sevindiren kararlar oybirliği ile alındı.



Adapazarı Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Mutlu Işıksu'nun başkanlık ettiği toplantıda, dokuz maddeden oluşan meclis gündemi oylanırken, 1. ve 2. maddeler İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi. 3. madde oy çokluğu ile diğer maddeler ise oybirliği ile kabul edildi.



Mahallemi güzelleştiriyorum



Meclis Toplantısında gündem dışı söz alan MHP'li Meclis Üyesi Erbay Kayatürk, konuşmasının başında Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Kayatürk, cumhuriyet değerlerine bağlı, birlik ve beraberlik içinde özgürce yaşamanın bahtiyarlığını yaşadıklarının altını çizerken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andı. Adapazarı Belediyesi'nin projeleri arasında yer alan "Mahallemi Güzelleştiriyorum" projesi kapsamında yapılan çalışmaları beğendiklerini vurgulayan Kayatürk, Başkan Işıksu'ya teşekkür ederek, mahalle ve sokaklardaki mevcut sıkıntılardan bahsetti, çözüm önerilerini dile getirdi. Erbay Kayatürk son olarak, "Su medeniyettir. Şehir merkezinde Barış Pınarlarının kurulması, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden ilhamla sebil ve çeşmelerin kurulmasını öneriyoruz. Şehrimize güzellik katılması hususunda Mutlu Işıksu başkanımızın dikkatine sunmak istiyoruz." diyerek ilgili talep yazısını Başkan Işıksu'ya takdim etti.



El birliği ile daha güzel günlere



Kayatürk'e önerileri için teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, mahallelerin eksikliklerini gerçekleştirdikleri istişare toplantıları ve mahalle gezilerinde muhtarlarla ve vatandaşlarla yerinde tespit ettiklerini vurguladı. Altyapı kurumları ile ortak çalışmalar yaparak gerekli düzenleme çalışmalarını hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Işıksu, "Mahallelerimizi sokak sokak geziyor, tespitlerimiz noktasında hızla harekete geçerek gayretle çalışıyoruz. Altyapıda koordinasyon mutlaka gerekir. 2020 yılında ne yapacağımızı altyapı kurumlarımıza şimdiden haber verdik. El birliği ile Adapazarı'mızı daha da güzelleştirmek arzusundayız" diye konuştu.



Cadde, sokak ve parka şehitlerin ismi verildi



Meclis gündeminin 4.,5. ve 6. maddelerine istinaden Kıbrıs Türk Barış Harekatında şehit olan Mustafa Kuş'un ismi Yağcılar Mahallesi'nde yeni yapılan parka verilmesi, Kurtuluş Mahallesi Ovalı Sokak isminin Şehit Celal Hayta; 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde bulunan 222 Nolu Cadde isminin Şehit J. Kom. Çvş. Recep Bağcı olarak değiştirilmesi ile ilgili konuşan Başkan Mutlu Işıksu, "Meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimizi hatırasına saygıyla, çok kıymetli ailelerinin her zaman yanlarında olacağız. Bu vesileyle cumhuriyeti kuran ve bizlere armağan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım öncesinde bir kez daha saygıyla anıyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.



Meclis Toplantısının sonunda şehit ailelerine plaket ve çiçeklerini takdim eden Başkan Mutlu Işıksu, meclis üyeleri, muhtarlar ve misafirlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Meclis toplantısını takip eden üniversite öğrencileriyle de bir araya gelen Başkan Işıksu, yakın ilgileri için öğrencilere teşekkür etti. Adapazarı Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı, 2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek. - SAKARYA