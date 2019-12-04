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Adapazarı MESEM öğretmenleri geleceğe nefes oldu

6 saat önce

Fidan dikiminin teşvik edilmesi amacıyla ülke genelinde başlatılan "Geleceğe Nefes Seferberliği" kampanyası kapsamında Adapazarı Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğretmenleri fidan bağışında bulundu.

Adapazarı MESEM öğretmenleri geleceğe nefes oldu, System.String[]

Fidan dikiminin teşvik edilmesi amacıyla ülke genelinde başlatılan "Geleceğe Nefes Seferberliği" kampanyası kapsamında Adapazarı Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğretmenleri fidan bağışında bulundu.

Adapazarı MESEM Müdürü Necmi Gökyokuş'un öncülüğünde düzenlenen organizasyonda okul yönetimi, çalışan ve emekli olmuş öğretmenler ile merkez personeli adına dikilmek üzere fidan bağışına katıldı.

Okul öğretmenlerinin bir araya geldiği programda bağışlanan fidanlar için öğretmenlerin adına gönderilen sertifikaları takdim eden Adapazarı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Necmi Gökyokuş, "Geleceğe bir nefes olalım diyerek tüm personelimiz adına fidan bağışında bulunduk. Bundan böyle Adapazarı MESEM öğretmenlerinin artık birer dikili ağaçları var. Bu ağaçlarımızın sayısını gelecek yıllarda daha da arttıracağız." dedi.

Geleceğe Nefes, Adapazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:34 Kaynak: AA
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