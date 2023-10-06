Aldatıldığını düşünüp eşini takip eden adam, karşılaştığı manzara sonrası kurşun yağdırdı

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Dün akşam saatlerinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Camili Mahallesi Yunus Emre Spor Salonu mevkiinde meydana gelen olayda, İ.A. (36) isimli şahıs, aldatıldığını düşünerek eşi T.A.'yı takip etti. Eşini, B.T. (35) ile gören İ.A. karısı ve buluştuğu B.T.'yi cadde ortasında silahla vurarak yaraladı.

SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

İki kişi kanlar içerisinde yerde kalırken, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

"NEDEN YAPTINIZ?" SORUSUNA BÖYLE YANIT VERDİ

Olayın ardından silah ile polise teslim olan şüpheli İ.A.'nın, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, basın mensuplarının 'neden yaptınız, pişman mısınız' sorusuna ise 'adalet' yanıtını verdi.