Aldatıldığını düşünüp eşini takip eden adam, karşılaştığı manzara sonrası kurşun yağdırdı - Son Dakika

Aldatıldığını düşünüp eşini takip eden adam, karşılaştığı manzara sonrası kurşun yağdırdı

Son Güncelleme: 06.10.2023 15:18

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendisini aldattığını düşündüğü eşini takip eden adam, eşinin bir erkekle buluştuğunu görünce ikiliye kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumu ciddiyetini korurken, öfkeli koca "Neden yaptınız?" sorusuna "Adalet" şeklinde yanıt verdi.

Dün akşam saatlerinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Camili Mahallesi Yunus Emre Spor Salonu mevkiinde meydana gelen olayda, İ.A. (36) isimli şahıs, aldatıldığını düşünerek eşi T.A.'yı takip etti. Eşini, B.T. (35) ile gören İ.A. karısı ve buluştuğu B.T.'yi cadde ortasında silahla vurarak yaraladı.

SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

İki kişi kanlar içerisinde yerde kalırken, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Aldatıldığını düşünüp eşini takip eden adam, hem karısına hem de buluştuğu kişiye kurşun yağdırdı

"NEDEN YAPTINIZ?" SORUSUNA BÖYLE YANIT VERDİ

Olayın ardından silah ile polise teslim olan şüpheli İ.A.'nın, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, basın mensuplarının 'neden yaptınız, pişman mısınız' sorusuna ise 'adalet' yanıtını verdi.

Kaynak: İHA

Yunus Emre, Sakarya, Camili, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aldatıldığını düşünüp eşini takip eden adam, karşılaştığı manzara sonrası kurşun yağdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aldatıldığını düşünüp eşini takip eden adam, karşılaştığı manzara sonrası kurşun yağdırdı - Son Dakika
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