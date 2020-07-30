Adapazarı'nda bayram alışverişi yoğunluğu - Son Dakika

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi alışverişe çıkanlar cadde ve sokakları doldurdu.

Adapazarı'nda arife günü, vatandaşlar bayram alışverişi için cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Çark Caddesi ve Dar Sokak'ta oluşan yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, vatandaşların maske taktıkları görüldü. Bayram alışverişine çıkan vatandaşları polisler, sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda sık sık uyardı.