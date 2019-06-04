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Adapazarı'nda bayram coşkusu

45 dakika önce

Adapazarı Belediyesi Ramazan Bayramı Bayramlaşma Programı düzenlendi.

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Adapazarı Belediyesi Ramazan Bayramı Bayramlaşma Programı düzenlendi. Başkan Mutlu Işıksu'nun ev sahipliğinde, Belediye Binası'nda gerçekleştirilen programa protokol ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Adapazarı Belediyesi Bayramlaşma Programı yoğun katılımla gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergun Atalay, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AK Parti Önceki Dönem Milletvekili Hasan Ali Çelik, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ve MHP Adapazarı İlçe Başkanı Halil Hakan Oturak başta olmak üzere Adapazarı Belediyesi Meclis Üyeleri, STK ve sendikaların temsilcileri ve yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı programda Başkan Mutlu Işıksu, AK Parti İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden ile ADABEL Genel Müdürü Zeki Salim, davetlileri tek tek kapıda karşıladı.

Bayramlaşma programına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Mutlu Işıksu, Adapazarı'nın bereket, kardeşlik ve dayanışmanın şehri olduğunu dile getirdi. Birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Işıksu, "Bayram; akrabalarınızı, dostlarımızı, sevdiklerimizi hatırlama günüdür. Biz de bugün burada bayram coşkusunu sevdiklerimizle birlikte yaşamak istedik. Adapazarı'nı çok seviyoruz ve şehrimize gönül veren çok kıymetli hemşehrilerimizi yanımızda görmek enerjimize enerji katıyor. Hepsinden Allah razı olsun. Adapazarı'mızın bayramı hiç bitmesin niyetiyle gece gündüz büyük bir aşkla hemşehrilerimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Mutlu Işıksu Adapazarı Belediyesi Bayramlaşma Programı haricinde, Donatım Park'ta Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, AK Parti İl Başkanlığı bayramlaşma programına, Yenikent Park'ta düzenlenen kahvaltı programına ve Sakarya Muhtarlar Federasyonu'nun bayramlaşma programlarına da katıldı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:10 Kaynak: İHA
Mutlu Işıksu, Sakarya, Adapazarı, Güncel
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