Çalışanları oyalayıp, çocuklara robot süpürgeyi çaldırdı - Son Dakika
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Çalışanları oyalayıp, çocuklara robot süpürgeyi çaldırdı

29.07.2022 17:17

ADAPAZARI'nda, bir kişi girdiği mağazada önce tezgahtaki robot süpürgeyi yere koydu, sonra yüksek gelen telefon faturası nedeniyle bağırarak çalışanların dikkatini dağıttı.

ADAPAZARI'nda, bir kişi girdiği mağazada önce tezgahtaki robot süpürgeyi yere koydu, sonra yüksek gelen telefon faturası nedeniyle bağırarak çalışanların dikkatini dağıttı. Arkasından gelen kız çocuğu ise robot süpürgeyi alıp gitti. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Adapazarı Semerciler Mahallesi Dr. Nuri Bayar Caddesi'ndeki mağazada meydana geldi. Mağazaya giren bir kişi, tezgahtaki 7 bin 200 TL değerindeki robot süpürgeyi alıp yere bıraktı. Ardından bankoya yönelen güneş gözlüklü kişi, yanındaki oğlunun telefonuna 300 TL fatura geldiğini söyleyip çalışanlara bağırdı. Bu sırada arkasından gelen, başında şapka olan kız çocuğu, yerde duran robot süpürgeyi alıp mağazadan çıktı. Kız dükkandan çıkarken, küçük bir erkek çocuk da gözcülük yaptı. Çalışanları oyalayan şüpheli ve yanındaki erkek çocuklar, hırsızlığın tamamlandığını görüp, ardından çalışanları şikayet edeceklerini söyleyerek dükkandan çıktı. Çalışanlar, hırsızlığın farkına varınca, durumu polise bildirip şikayetçi oldu.

HIRSIZLIK KAMERADAŞüpheli ve yanındaki 3 çocuğun robot süpürgeyi çaldıkları anlar, mağazanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Dükkana giren kişinin robot süpürgeyi alıp yere bırakması, erkek çocuklarla birlikte çalışanları oyalaması ve kız çocuğunun robot süpürgeyi çaldığı anlar görüntülerde yer aldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalışanları oyalayıp, çocuklara robot süpürgeyi çaldırdı - Son Dakika

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