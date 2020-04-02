Adapazarı'nda bir sokak karantinaya alındı - Son Dakika

Adapazarı'nda bir sokak karantinaya alındı
6 saat önce
ADAPAZARI'nda, çoğunlukla sebze ve meyve satıcılarının yaşadığı bir sokak karantina altına alındı.
– ADAPAZARI'nda, çoğunlukla sebze ve meyve satıcılarının yaşadığı bir sokak karantina altına alındı.
Sakarya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından verilen karar doğrultusunda, Adapazarı Ozanlar Mahallesi'nde bulunan Mete Sokak, karantina altına alındı. Sokak giriş -çıkışlara kapatıldı. Polis ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak çevresinde önlem aldı.
Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya
çalışmaları yerine takip ederken, sokakta çoğunlukla sebze ve meyve satıcılarının yaşadığı öğrenildi.
- Sakarya
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:06 Kaynak: DHA
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