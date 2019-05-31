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Adapazarı'nda bisiklet ve motosiklet hırsızlığı

34 dakika önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bisiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adapazarı'nda bisiklet ve motosiklet hırsızlığı, System.String[]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bisiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, ilçede farklı tarihlerde meydana gelen 8 farklı bisiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.
Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren S.U'nun adresini belirleyen ekipler, zanlıyı operasyonla yakaladı.
Yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen 8 bisiklete el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çalıntı bisikletleri satın alan 5 kişiye de işlem yapıldı.
Zanlı S.U'nun 13 bisiklet ve motosiklet hırsızlığından kaydı olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:21 Kaynak: AA
Sakarya, Adapazarı, Güncel
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