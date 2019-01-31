Adapazarı'nda Çıkan Yangında 'Arşiv' Kül Oldu
42 dakika önce
SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün ortak kullandığı idari binanın deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangında arşiv dosyaları kül oldu.
SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Orman İşletme Müdürlüğü
'nün ortak kullandığı idari binanın deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangında arşiv dosyaları kül oldu.
Yangın, gece saatlerinde Adapazarı
kent merkezindeki Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kampüsü içindeki hastane ile Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü'nün ortak kullandığı idari binanın arşiv bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın zemin katında bulunan pencerelerin demir parmaklıklarını elektrikli testereyle keserek yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Ekipler bina içerisinden küle dönmüş halde olan çok sayıda defter, kitap ve dosya çıkardı. Yangın sonucu Orman İşletme ve hastaneye ait verilerin bulunduğu arşivin tamamının yanarak kullanılmaz hale geldiği öğrenildi. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı. - Sakarya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:26 Kaynak: DHA
TBMM, Kenan Sofuoğlu'nun 'Senatör' Yazılı Kartviziti İçin Harekete Geçti
Son dakika! Galatasaray'ın Yeni Golcüsü Kostas Mitroglou İstanbul'a Geldi
Aile Bakanlığının Ankara İl Müdürü, Cinsel Taciz ve Araç Yolsuzluğu Haberlerinin Ardından Görevden Alındı
Gözü Dönmüş Sevgilinin, Kız Arkadaşını 7 Kurşunla Öldürüp Başına Sıkarak İntihar Ettiği Anlar Kamerada