Son Dakika Haberleri: Adapazarı'nda Çıkan Yangında 'Arşiv' Kül Oldu

Adapazarı'nda Çıkan Yangında 'Arşiv' Kül Oldu

42 dakika önce

SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün ortak kullandığı idari binanın deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangında arşiv dosyaları kül oldu.

Adapazarı'nda Çıkan Yangında 'Arşiv' Kül Oldu, System.String[]
SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün ortak kullandığı idari binanın deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangında arşiv dosyaları kül oldu.

Yangın, gece saatlerinde Adapazarı kent merkezindeki Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kampüsü içindeki hastane ile Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü'nün ortak kullandığı idari binanın arşiv bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın zemin katında bulunan pencerelerin demir parmaklıklarını elektrikli testereyle keserek yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Ekipler bina içerisinden küle dönmüş halde olan çok sayıda defter, kitap ve dosya çıkardı. Yangın sonucu Orman İşletme ve hastaneye ait verilerin bulunduğu arşivin tamamının yanarak kullanılmaz hale geldiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:26 Kaynak: DHA

Sakarya Üniversitesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Sakarya, Güncel
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