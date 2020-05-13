Adapazarı'nda çocuklar için

Adapazarı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde sokağa çıkma kısıtlaması dört saatliğine kaldırılan 14 yaş altı çocuklar için Donatım Park'ta resim şenliği düzenlendi.



Adapazarı Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen organizasyonda sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyulurken, kurulan 50 şövalede öğrenciler resim yaptı ve keyifli vakit geçirdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, zor günleri hep birlikte atlatacaklarını belirterek, Adapazarı'nın çocuk dostu bir şehir olması yolunda gereken çalışmaların süreceğini aktardı.



Milli eğitim camiasıyla güzel bir uyum yakaladıklarını dile getiren Işıksu, zor günlerin ardından daha çok bir araya geleceklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Adapazarı Belediyesi olarak Adapazarı'mızın her alanda olduğu gibi en çok önem verdiğimiz eğitimde çok daha ileri seviyelere ulaşması için üzerimize düşeni gayretle yapıyoruz, yapmayı sürdüreceğiz. Zor günler geçecek, güzel günlerde daha çok buluşacağız. Çocuk dostu Adapazarı vizyonumuzla evlatlarımızın yaşamlarına ve şehrimizin geleceğine değer katan çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."