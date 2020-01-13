Adapazarı'nda firari katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adapazarı'nda firari katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

Adapazarı'nda firari katil zanlısı yakalandı

6 saat önce

ADAPAZARI'nda, 10 yıl önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından 4 ay sonra cansız bedeni bulunan Nurcan Bal'ın (45) firari katil zanlısı Murat Tatar yakalandı.

Adapazarı'nda firari katil zanlısı yakalandı, System.String[]
ADAPAZARI'nda, 10 yıl önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından 4 ay sonra cansız bedeni bulunan Nurcan Bal'ın (45) firari katil zanlısı Murat Tatar yakalandı.

Adapazarı'nda yaşayan Nurcan Bal, 12 Ocak 2010'da ailesiyle yaşadığı evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasından 4 ay sonra Erenler ilçesindeki Sakarya Köprüsü altında cesedi bulunan Nurcan Bal'ın cinayete kurban gittiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu katil zanlısı olarak yakalanan Murat Tatar ve Mustafa Akar, mahkemece 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Murat Tatar, cezasının onanmasının ardından firar etti. Sakarya Jandarma Komutanlığı Adapazarı Budaklar Jandarma Karakolu ekipleri, ihbar sonrası firari katil zanlısı Murat Tatar'ın bulunduğu eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan Murat Tatar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


- Sakarya
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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:44 Kaynak: DHA
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