Adapazarı'nda "Gazeteciler Hatıra Ormanı"oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adapazarı'nda 'Gazeteciler Hatıra Ormanı'oluşturuldu - Son Dakika

Adapazarı'nda "Gazeteciler Hatıra Ormanı"oluşturuldu

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde belediye tarafından "Gazeteciler Hatıra Ormanı" oluşturdu.

Adapazarı'nda

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde belediye tarafından "Gazeteciler Hatıra Ormanı" oluşturdu.

15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki "Gazeteciler Hatıra Ormanı" açılış etkinliğinde, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve gazeteciler tarafından belirlenen alana 250 ıhlamur fidanı dikildi.

Başkan Işıksu, etkinlikte yaptığı konuşmada "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü hatırasına şehrimizde görev yapan yerel medya mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. 250 ıhlamur fidesinin dikimini gerçekleştirdik. Bunlara güzel bir şekilde bakacağız hep birlikte. Bu şekilde gazetecilerle güzel bir hatıramız olsun istedik. Onlar bu görevleri icra ederken her zaman destek olmaya gayret ediyoruz ve onların da desteğini hissediyoruz." diye konuştu.

Etkinliğin sonunda Işıksu ve gazeteciler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Adapazarı, Sakarya, Camili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yolcu minibüsü şoförü, araç içi multimedya ekranından okey oynadı!
Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 20:57:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adapazarı'nda "Gazeteciler Hatıra Ormanı"oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]