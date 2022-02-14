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ADAPAZARI'NDA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN - Son Dakika

ADAPAZARI'NDA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN

14.02.2022 17:55

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Saat 17.00 sıralarında, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi'nde bulunan Keresteciler Sanayi Sitesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tesisi sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek ve çevresindeki fabrikalara sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

ADAPAZARI'NDA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN
ADAPAZARI'NDA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN
ADAPAZARI'NDA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN

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geri dönüşüm, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADAPAZARI'NDA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN - Son Dakika


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