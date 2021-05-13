Adapazarı'nda iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, polis kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay akşam saatlerinde Adapazarı Yağcılar Mahallesi 1321. Sokak'ta meydana geldi. 4 kişi otomobil ile aralarında husumet olduğu iddia edilen K.A. ve U.S.G.'nin evinin önüne geldi. K.A. ve U.S.G. ile 4 kişi arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. K.A. ve U.S.G. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanırken, şüpheli 4 kişi ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

- Sakarya