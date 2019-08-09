Adapazarı'nda ilk Bebek Bakım Odası açıldı

Adapazarı Belediyesi Bebek Bakım Odaları projesi kapsamında ilk Bebek Bakım Odası'nı Şerefiye Cami yanında hizmete sundu.

Adapazarı Belediyesi Bebek Bakım Odaları projesi kapsamında ilk Bebek Bakım Odası'nı Şerefiye Cami yanında hizmete sundu.



Adapazarı Belediyesi yeni dönem projeleri arasında yer alan Bebek Bakım Odaları'nın ilki Kurban Bayramı öncesinde Çark Caddesi Şerefiye Camii yanında hizmete sunuldu. Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden ile birlikte Çark Caddesi, Dar Sokak, Yuvam Sokak ve Şal Sokak başta olmak üzere çevre cadde ve sokaklarda dolaşan Başkan Mutlu Işıksu, vatandaşlarla sohbet etti ve Kurban Bayramlarını tebrik etti.



Bebek Bakım Odası ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Mutlu Işıksu, "Seçim öncesinde de vurguladığımız gibi Adapazarı'mızın merkezinden, Bulvar'dan, Gümrükönü Meydanı'ndan en uzaktaki mahallesine kadar tarihine, geleneksel mahalle dokusuna, havasına, suyuna, ağacına, çiçeğine, kuşundan kedisine duyduğumuz saygıyı, sevgiyi yaşatmak, daha da canlandırmak için büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklu ailelerin Adapazarı'mızın merkezindeki ihtiyaçlarını daha rahat şekilde gidermelerini sağlayacak Bebek Bakım Odaları oluşturmamız muhakkak gerekiyordu. İlk Bebek Bakım Odası'nı bayram öncesinde tamamlayarak Şerefiye Cami'nin hemen yanında hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olduk. Adapazarı'mızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ticaretin daha da canlanarak esnafımızın daha mutlu olması ve hemşehrilerimizin huzurunun daim olması için çalışmalarımız artarak sürecek" dedi. - SAKARYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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