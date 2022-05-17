"Adapazarı'nda İsraf Yok, Paylaşmak Var" projesi ödüle layık görüldü

Adapazarı Belediyesince israfı önleme sürecini yönetmek hedefiyle hazırlanan "Adapazarı'nda İsraf Yok, Paylaşmak Var" projesi ödül kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, israfla mücadelede hayata geçirilen çalışma Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından ödüle layık görüldü.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve TBB Başkanı Fatma Şahin'den ödülü alan Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, çalışma ekibine teşekkür etti.

Adapazarı'nın, yardımlaşma ve dayanışmanın, birlik, bereket ve kardeşliğin yurdu olduğunu dile getiren Işıksu, "Gıdanı Koru" fikir ve proje dalında projelerinin seçildiğini aktardı.

Projenin ayrıntılarından bahseden Işıksu, "Kurguladığımız yazılım sayesinde yerel işletmeler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurarak, israfı önleme sürecinde oldukça önemli bir çalışmaya imza atmış oluyoruz. Belediye, yerel işletme ve vatandaş arasındaki dayanışma ve iş birliği ortamını daha da geliştirmek, gıda israfıyla ilgili toplumsal bilincin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve toplumsal yardımlaşma bilincini artırmak amacıyla yaptığımız çalışmanın Adapazarı'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.