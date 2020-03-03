Adapazarı'nda kantinler denetlendi - Son Dakika

Adapazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerini denetledi.



Adapazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri açıkta ürün satışının önlenmesi ve son tüketim tarihi kurallarının standart bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla okul kantinlerini denetledi. Genel anlamda olumsuzluğun yaşanmadığı denetimlerde, tüketim tarihi ve ambalaj kurallarına uyulduğu gözlendi. Adapazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarda hizmet veren okul kantinlerinde hijyen denetimi yaptı. Kantinlerde, tüketim tarihi geçmiş gıdalar, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı kontrolü ile tezgahlarda satışı yapılan ürünlerde ambalaj kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen ekipler, kantin işletmecilerine uyulması gereken kurallar hakkında da hatırlatmalar yapıldı.



Okul kantinlerinde yapılan denetimlerde, sağlığı tehdit edecek ve tüketilmesi elverişsiz gıda malzemesine rastlanılmadığını ifade eden Zabıta Ekipleri, kantin işletmecilerine kurallar konusunda göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür etti. Ekipler, denetimlerin dönem sonuna kadar devam edeceğini söyledi. - SAKARYA