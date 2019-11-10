Son Dakika Haberleri: Adapazarı'nda kazada bir aile yok oldu: 3 ölü, 7 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Adapazarı'nda kazada bir aile yok oldu: 3 ölü, 7 yaralı (2)

Adapazarı'nda kazada bir aile yok oldu: 3 ölü, 7 yaralı (2)

7 saat önce

TOPRAĞA VERİLDİLERAdapazarı'nda dün gece meydana gelen kazada hayatını kaybeden Oğulcan Uğurlu, eşi İncinur Uğurlu ve 8 aylık oğlu Eymen Efe Uğurlu için Serdivan'a bağlı Aşağıdereköy Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Adapazarı'nda kazada bir aile yok oldu: 3 ölü, 7 yaralı (2), System.String[]

TOPRAĞA VERİLDİLER

Adapazarı'nda dün gece meydana gelen kazada hayatını kaybeden Oğulcan Uğurlu, eşi İncinur Uğurlu ve 8 aylık oğlu Eymen Efe Uğurlu için Serdivan'a bağlı Aşağıdereköy Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Anne, baba ve bebeklerinin cenazeleri, namazın ardından götürüldüğü Serdivan Aşağıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anının mobese kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Bilecik yönüne giden Oğulcan Uğurlu'nun kullandığı otomobilin, kontrolden çıkarak, karşı şeride geçtiği ve araçların otomobile çarptığı anlar yer alıyor.


Adapazarı, Serdivan, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:20 Kaynak: DHA
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