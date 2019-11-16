Adapazarı'nda Kickboks heyecanı başladı

Adapazarı Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen ve 520 sporcunun mücadele ettiği KickBoks Kulüpler Ligi müsabakaları başladı.



KickBoks Kulüpler Ligi, 520 sporcunun katılımıyla Adapazarı Atatürk Kapalı Spor Salonunda başladı. Adapazarı Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen dev organizasyonun açılışına, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, meclis üyeleri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Aka, KickBoks Kulüpler Ligi Organizasyon Komitesi Başkanı Derviş Erdoğan, KickBoks İl Temsilcisi Hayri Ad ile sporseverler katıldı.



Spor şehri Adapazarı için



Açılış seremonisinde konuşan Başkan Mutlu Işıksu, spor şehri Adapazarı için gayretli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurguladı. Başkan Işıksu, "Milletimizin teveccühü ile Adapazarı'mızın yönetimini emanet alıp göreve gelir gelmez hemen Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzü kurduk. Sporun her dalında nasıl katkı sunabilirizin üzerinde titiz çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda çok güzel gelişmeler de yaşıyoruz. KickBoks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı ve ekibine teşekkür ediyoruz. Heyecan devam etsin istiyor ve tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. Spor şehri Adapazarı'mız için çalışmalarımız artarak sürecek; sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA