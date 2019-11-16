Son Dakika Haberleri: Adapazarı'nda Kickboks heyecanı başladı
Son Dakika Spor Adapazarı'nda Kickboks heyecanı başladı - Son Dakika Spor

Adapazarı'nda Kickboks heyecanı başladı

6 saat önce

Adapazarı Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen ve 520 sporcunun mücadele ettiği KickBoks Kulüpler Ligi müsabakaları başladı.

Adapazarı'nda Kickboks heyecanı başladı, System.String[]

Adapazarı Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen ve 520 sporcunun mücadele ettiği KickBoks Kulüpler Ligi müsabakaları başladı.


KickBoks Kulüpler Ligi, 520 sporcunun katılımıyla Adapazarı Atatürk Kapalı Spor Salonunda başladı. Adapazarı Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen dev organizasyonun açılışına, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, meclis üyeleri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Aka, KickBoks Kulüpler Ligi Organizasyon Komitesi Başkanı Derviş Erdoğan, KickBoks İl Temsilcisi Hayri Ad ile sporseverler katıldı.


Spor şehri Adapazarı için


Açılış seremonisinde konuşan Başkan Mutlu Işıksu, spor şehri Adapazarı için gayretli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurguladı. Başkan Işıksu, "Milletimizin teveccühü ile Adapazarı'mızın yönetimini emanet alıp göreve gelir gelmez hemen Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzü kurduk. Sporun her dalında nasıl katkı sunabilirizin üzerinde titiz çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda çok güzel gelişmeler de yaşıyoruz. KickBoks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı ve ekibine teşekkür ediyoruz. Heyecan devam etsin istiyor ve tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. Spor şehri Adapazarı'mız için çalışmalarımız artarak sürecek; sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'daki Mi Store açılışı izdiham nedeniyle ertelendi
Belediye hoparlöründen öldüğü ilanını duyan esnaf hayatının şokunu yaşadı Alman basını, Trump'ın Erdoğan karşısındaki tavrını hedef aldı: Kuyruğunu sallayan köpek gibiydi Çarptığı yaralıyı "ekmek servisim var" diyerek bıraktı, vatandaşlar tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 21:03:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adapazarı'nda Kickboks heyecanı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]