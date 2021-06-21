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Adapazarı'nda kurtuluşun 100. yılında coşkulu kutlama - Son Dakika

Adapazarı'nda kurtuluşun 100. yılında coşkulu kutlama

21.06.2021 20:48
Adapazarı'nda kurtuluşun 100. yılında coşkulu kutlama, System.String[]

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı anısına Tarihi Uzunçarşı'dan Orhan Camii'ne kurtuluş yürüyüşü gerçekleştirildi.

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı anısına Tarihi Uzunçarşı'dan Orhan Camii'ne kurtuluş yürüyüşü gerçekleştirildi. Esnaf selamlama, kurtuluş salası ve mehteran gösterisinin yer aldığı etkinliklerle ilgili konuşan Başkan Mutlu Işıksu, "Asırlardır bir ve beraber olduğumuzu, kardeşlik coşkumuzu bir kez daha kurtuluş ruhu ile sergiledik. Bizlerle olan tüm hemşehrilerimize kalbi şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İrfan Püsküllü, Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkanı Necmettin Kırık, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Kuva-i Milliye Gazileri, il ve ilçe müdürleri, belediye bürokratları, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla kurtuluş yürüyüşü gerçekleştirildi.

TÜM KAHRAMANLARI RAHMETLE ANIYORUZ

Ağa Camii önünden başlayan, Tarihi Uzunçarşı'da esnaf selamlaması ile devam eden etkinlikler, Orhan Camii önünde mehteran gösterisi, lokma ikramı, Yazar Fahri Tuna'nın 'Dinlediğim Halit Molla' kitabının dağıtımı ve Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun sembolü olan salanın Orhan Camii Minaresine Türk Bayrağı çekilerek canlandırılmasıyla son buldu. Orhan Camii önünde mehteran gösterisi öncesinde bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "Kurtuluş etkinliğinde bugünleri coşkuyla kutlasak da ecdadımızın çektiği çileleri yüreğimizde hissediyoruz. Kurtuluşumuzun tüm kahramanlarını rahmetle anıyor, Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu başta olmak üzere bu güzel programlarda emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

KURTULUŞUN 100. YILI KUTLU OLSUN

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaptığı konuşmada, kurtuluşun 100. yılında Adapazarı Belediyesi'nin kutlama etkinliklerinde bir araya geldiklerini aktardı. Kahramanların kanlarıyla sulanan bu topraklarda birlik ve beraberlik içerisinde yaşamanın önemini vurgulayan Başkan Yüce, "Halit Molla başta olmak üzere kurtuluşun tüm kahramanlarını rahmetle anıyoruz" diye konuştu. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu konuşmasında, kurtuluş ruhuyla kardeşlik coşkusunu çok güzel yansıtmaya çalıştıklarını aktardı. Etkinlikleri değerlendiren Başkan Mutlu Işıksu, "Asırlardır bir ve beraber olduğumuzu, kardeşlik coşkumuzu bir kez daha kurtuluş ruhu ile sergiledik. Bizlerle olan tüm hemşehrilerimize kalbi şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu. Kutlama mesajlarının ardından kurtuluş salası okundu; lokma dağıtımı ve mehteran gösterisi gerçekleştirildi.

(İHA)

Adapazarı'nda kurtuluşun 100. yılında coşkulu kutlama
Adapazarı'nda kurtuluşun 100. yılında coşkulu kutlama
Adapazarı'nda kurtuluşun 100. yılında coşkulu kutlama
Adapazarı'nda kurtuluşun 100. yılında coşkulu kutlama
Adapazarı'nda kurtuluşun 100. yılında coşkulu kutlama
Adapazarı'nda kurtuluşun 100. yılında coşkulu kutlama

Mutlu Işıksu, Adapazarı, Sakarya, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adapazarı'nda kurtuluşun 100. yılında coşkulu kutlama - Son Dakika


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