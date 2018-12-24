Son Dakika Haberleri: Adapazarı'nda Miniklerin Futbol Coşkusu Devam Ediyor

Adapazarı'nda Miniklerin Futbol Coşkusu Devam Ediyor

28 dakika önce

Adapazarı Belediyesi 15. geleneksel mahalleler arası minikler futbol turnuvasında dördüncü hafta oynanan 4 maçla tamamlandı.

Adapazarı'nda Miniklerin Futbol Coşkusu Devam Ediyor, System.String[]
Adapazarı Belediyesi 15. geleneksel mahalleler arası minikler futbol turnuvasında dördüncü hafta oynanan 4 maçla tamamlandı.

Adapazarı Belediyesi tarafından bu yıl 15.'ncisi düzenlenen Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası Dağdibinde bulunan Aygın Spor Tesislerinde bulunan halı sahasında devam ediyor. Minikler Futbol turnuvasında dördüncü hafta maçlarında Cumartesi günü oynanan maçlarda Ozanlar Mahallesi Mithatpaşa Mahallesini 5-3 mağlup etti. İzleyenleri oldukça heyecanlandıran bol gollü maçta Çukurahmediye Mahallesi, Yeşilyurt mahallesini 15-1 yendi. Rakip takımların gol atamadığı Pazar günü maçlarında Hızırtepe, Bayraktar Mahallesi'ni 6-0 mağlup ederken haftanın son maçında Karaman, Sakarya Mahallesini 11-0 yendi. Mahalle muhtarlarının ve mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmalar büyük coşkuyla izleniyor. Toplam 18 takımın katıldığı maçlar hafta sonu saat: 14.00'de Aygın Spor Tesisleri halı sahasında oynanıyor.

Adapazarı Belediyesi Mahalleler arası Minikler futbol turnuvasında beşinci hafta maçlarında 29 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'de Camili ile Yenigün, grup maçlarının son maçında saat 15.00'de Maltepe ile Korucuk Mahallesi karşı karşıya gelecek. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:13 Kaynak: İHA

Sakarya, Adapazarı, Futbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çaykur Rizespor, Jach ve Traore ile Yollarını Ayırıyor FETÖ'nün Mesajları Deşifre Oldu: Fatih Terim'le Aykut Demir'i Asalım

İsmi Galatasaray'la Anılan Ribery, Sezon Sonunda Bayern Münih'ten Ayrılacak Evinde Komaya Giren Genç Basketçi, Hastanede Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 15:41:53. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adapazarı'nda Miniklerin Futbol Coşkusu Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]