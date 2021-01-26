Adapazarı'nda "Mobil Atık Getirme Merkezleri" kuruldu - Son Dakika

Adapazarı Belediyesi, "Sıfır Atık" projesi kapsamında "Mobil Atık Getirme Merkezleri" oluşturdu.

Çevre kaynaklarının daha verimli kullanılmasından, atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılmasına kadar birçok aşamayı içinde barındıran projede "Sıfır Atık Müdürlüğü"nü kuran belediye, son olarak şehir merkezindeki iki ayrı noktada Mobil Atık Getirme Merkezlerini hayata geçirdi.

Çalışmaları yerinde inceleyen, Sıfır Atık Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel'den bilgi alan Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Mobil Atık Getirme Merkezi ile doğal kaynakların korunmasını, enerji tasarrufunun sağlanmasını ve atık miktarının azaltılarak geri dönüşüme katkı yapılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Sıfır atık çalışmalarını çok önemsediklerini aktaran ve merkezlerin sayısının artacağını aktaran Işıksu, şunları kaydetti:

"Daha yaşanabilir, daha temiz ve daha çevreci bir Adapazarı için aralıksız çalışıyoruz. Sıfır Atık Müdürlüğümüzün bünyesinde etap etap çalışmaları hayata geçirdik. Son olarak şehir merkezinde Belediyemizin önündeki meydanda ve Demokrasi Meydanı'nın arkasında olmak üzere iki ayrı noktada kurduğumuz Mobil Atık Getirme Merkezi ile kağıt, plastik ve cam, metal, elektronik, bitkisel yağ ve pil atıkları olmak üzere altı farklı bölümde atıkları toplayarak ayrıştırmaya başladık. Merkezlerimizin sayısını da artıracağız."