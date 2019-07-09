Son Dakika Haberleri: Adapazarı'nda sahipsiz hayvanların tedavileri daha hızlı olacak
Son Dakika Güncel Haber

Adapazarı'nda sahipsiz hayvanların tedavileri daha hızlı olacak

1 saat önce

Adapazarı Belediyesi'nin yeni dönem projeleri arasında yer alan Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyonu Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Adapazarı'nda sahipsiz hayvanların tedavileri daha hızlı olacak, System.String[]
Adapazarı Belediyesi'nin yeni dönem projeleri arasında yer alan Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyonu Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi'nde çeşitli yaş grupları ve anneli yavrulu bölümleriyle 200 sokak hayvanının bakımı yapılıyor. Günlük ortalama 20 sahipsiz hayvanın tedavi işlemleri tamamlanarak doğal yaşam hakkı olan doğaya salınıyor. Doğal yaşam alanında yaşamalarına engeli olan sahipsiz hayvanlar ise Bakımevi'nin belirlenen yeşil alanında bakımları sürdürülüyor. Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyonu Projesi'ne start veren Adapazarı Belediyesi, Geçici Bakımevi'ndeki yeniliklerine devam ediyor. Başkan Işıksu, "Sahipsiz hayvanların daha sağlıklı koşullarda yaşaması ve tedavilerinin daha kısa sürede yapılabilmesi için çalışmamız sürüyor. Son sistemli bir röntgen cihazı kurduk. Misafirlerimizin tedavileri daha hızlı olacak" dedi.

Adapazarı'nda sahipsiz hayvanlar konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, "Rehabilitasyon projemizle kapsamlı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sahipsiz hayvanların tedavilerini hızlandırmak amacıyla gerekli çalışmayı yaptık. Yeni cihaz bu anlamda önemli bir ihtiyacı da gidermiş olacak. Gerekli fiziksel ve tıbbi veterinerlik hizmetlerine haiz ekipmanları sağlamayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:37 Kaynak: İHA
Adapazarı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Hakkari'de askeri araca saldırı: 2 askerimiz şehit, bir askerimiz yaralı Katarlılar, İstanbul'daki iki oteli 93 milyon euroya satın alacak Tütsülenmiş alabalıkları Avrupa ve Uzak Doğu'ya ihraç ediyorlar AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı: 2 bin euro manevi tazminat, bin euro mahkeme masrafı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 13:06:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adapazarı'nda sahipsiz hayvanların tedavileri daha hızlı olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]