Adapazarı'nda semt pazarlarının yeni hizmet günleri belirlendi - Son Dakika

Adapazarı'nda semt pazarlarının yeni hizmet günleri belirlendi

Adapazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar kapsamında semt pazarlarının hizmet günlerini ve saatleri belirlendi.

Adapazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar kapsamında semt pazarlarının hizmet günlerini ve saatleri belirlendi.

Adapazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya başkanlığında toplandı. Kaymakam Yusuf Ziya Çelikkaya, alınan yeni kararları açıkladı. Çelikkaya yaptığı açıklamada ilçede bulunan semt pazarlarının alınacak önlemler kapsamında 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyurdu. Adapazarı ilçesinde Pazartesi günü Şeker ve Hızırtepe Mahallerinde, Salı günü Maltepe ve Yağcılar Mahallerinde, Çarşamba günü Karaman ve Korucuk Mahallerinde, Perşembe günü Ozanlar Mahallesinde, Cuma günü Yağcılar ve Hızırtepe Mahallelerinde semt pazarları hizmet verecek. - SAKARYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı

45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor

Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı

Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum

Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız

Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz

Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik

Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı

Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi