Adapazarı'nda taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, kavşakta taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Adapazarı Tekeler Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. 54 T 0471 plakalı taksi ile Ersin Kaya (37) yönetimindeki 54 BF 588 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil savrularak refüje çıktı. Kazada otomobil sürücüsü Ersin Kaya, Mina Asgarova (25) ve Selin Yılmaz (4) ile taksideki Ali Başar (47) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileirnce ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

- Sakarya