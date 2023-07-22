Adapazarı'nda Tartışma Sonucu Kadın Silahla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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Adapazarı'nda Tartışma Sonucu Kadın Silahla Vurularak Öldürüldü

22.07.2023 13:04

Adapazarı ilçesinde yaşanan olayda, Kader Akşan isimli kadın sevgilisi tarafından tabanca ile göğsünden ve karnından vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli olan sevgili ve arkadaşları polis tarafından gözaltına alındı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, tartıştığı sevgilisi H.E. (49) tarafından tabanca ile göğsünden ve karnından vurulan Kader Akşan (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Karaosman Mahallesi'nde meydana geldi. Kader Akşan, sevgilisi olan H.E.'nin evine gitti. Kader Akşan, H.E. ve arkadaşları olan M.A. isimli erkek evde bir süre vakit geçirdi. Bir süre sora H.E. ile Akşan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.E., Kader Akşan'ı tabancayla göğsünden ve karnından vurdu.

Yaralanan Kader Akşan, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Akşan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kader Akşan'ın cansız bedeni, hastanenin otopsi merkezine götürüldü.

H.E. ve olay sırasında evde bulunan arkadaşları M.A. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA
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Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adapazarı'nda Tartışma Sonucu Kadın Silahla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika


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