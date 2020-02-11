Adapazarı'nda toprak kayması nedeniyle bir ev boşaltıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adapazarı'nda toprak kayması nedeniyle bir ev boşaltıldı - Son Dakika

Adapazarı'nda toprak kayması nedeniyle bir ev boşaltıldı

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde toprak kayması nedeniyle bir ev boşaltıldı.

Adapazarı'nda toprak kayması nedeniyle bir ev boşaltıldı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde toprak kayması nedeniyle bir ev boşaltıldı.


Olay, Adapazarı ilçesi Süleymanbey Mahallesi Ferah Sokak'ta meydana geldi. S.B.P. isimli şahsa ait iki katlı evin önünde bulunan ve eğilimli bir arazide toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması esnasında can ve mal kaybı yaşanmadı. Yaşanan olay sonrası AFAD Sakarya yetkilileri tarafından olay yerinde araştırma ve inceleme başlatıldı. Toprak kayması nedeniyle ev boşaltılarak güvenlik çemberine alındı. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kadir Şeker'in dershane arkadaşı: Olayı duyunca bunu sadece Kadir yapabilir dedim
Park cezası alan kadın sürücü, polise "Seninle pis uğraşacağım" diyerek tepki gösterdi Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş Babası ve amcasının öldürmek için ormana götürdüğü genç kızı, polis kurtardı

Son Dakika Haberleri
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:05:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adapazarı'nda toprak kayması nedeniyle bir ev boşaltıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]