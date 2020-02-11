Adapazarı'nda toprak kayması sonucu 1 ev tahliye edildi - Son Dakika

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Adapazarı'nda toprak kayması sonucu 1 ev tahliye edildi
6 saat önce
ADAPAZARI'nda, dün akşam bir binanın önünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 2 katlı ev boşaltıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:10 Kaynak: DHA
ADAPAZARI'nda, dün akşam bir binanın önünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 2 katlı ev boşaltıldı.
Dün akşam saatlerinde, Adapazarı Süleymanbey Mahallesi'nde S.B.P.'ye ait iki katlı evin önünde, arazinin eğimli olması nedeniyle yaklaşık 3 metre çapında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri, evin tahliye edilmesi gerektiği bildirdi. Jandarma ekipleri evin kullanılmaması için etrafı şerit altına aldı.
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