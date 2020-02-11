Adapazarı'nda toprak kayması sonucu 1 ev tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adapazarı'nda toprak kayması sonucu 1 ev tahliye edildi - Son Dakika

Adapazarı'nda toprak kayması sonucu 1 ev tahliye edildi

6 saat önce

ADAPAZARI'nda, dün akşam bir binanın önünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 2 katlı ev boşaltıldı.

Adapazarı'nda toprak kayması sonucu 1 ev tahliye edildi, System.String[]

ADAPAZARI'nda, dün akşam bir binanın önünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 2 katlı ev boşaltıldı.

Dün akşam saatlerinde, Adapazarı Süleymanbey Mahallesi'nde S.B.P.'ye ait iki katlı evin önünde, arazinin eğimli olması nedeniyle yaklaşık 3 metre çapında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri, evin tahliye edilmesi gerektiği bildirdi. Jandarma ekipleri evin kullanılmaması için etrafı şerit altına aldı.


Adapazarı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:10 Kaynak: DHA
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