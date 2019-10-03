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Adapazarı'nda yeni spor sahaları oluşturuluyor

12 dakika önce

Adapazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeni spor sahaları oluşturuyor.

Adapazarı'nda yeni spor sahaları oluşturuluyor, System.String[]

Adapazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeni spor sahaları oluşturuyor.


Adapazarı Belediyesi gelen talep ve istekleri de dikkate alarak ihtiyaç duyulan bölgelerde birçok hizmeti hayata geçirmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri oluşturulan program dahilinde spor sahası için çalışma sürecini başlattı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Mutlu Işıksu, "Park ve Bahçeler ekiplerimiz, mahallelerimizi sonbahar mevsimine hazırladı. Parkları elden geçirdi, okullarımızı eğitim-öğretim dönemine hazırladı, camii bahçelerinde gerekli çalışmaları tamamladı. Sağlıklı yaşam için spor yapmak da çok önemli. Sosyal ve kültürel anlamda kendini her an daha da geliştiren, spor yaparak daha sağlıklı ve daha huzurlu olan hemşehrilerimizle birlikte geleceğe yürüyelim arzumuz var. Oluşturduğumuz program dahilinde ekiplerimiz gayretli bir şekilde saha çalışmalarına başladı. Yılsonuna kadar Çelebiler, Elmalı, Hacılar, Kavaklıorman, Tuzla, Yağcılar, Abalı, Süleymanbey ve İkizce Osmaniye Mahallelerimizde çalışma bitmiş olacak" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Adapazarı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:58 Kaynak: İHA
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