Son Dakika Haberleri: Adapazarı'nda Yol Yenileme Çalışmaları

Adapazarı'nda Yol Yenileme Çalışmaları

35 dakika önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Kurtuluş Mahallesi'nde başlatılan yol yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Adapazarı'nda Yol Yenileme Çalışmaları, System.String[]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Kurtuluş Mahallesi'nde başlatılan yol yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, altyapısı tamamlanan mahalleler asfalt, tretuvar, kaldırım ve yol şeritleri de dahil olmak üzere baştan sona yeniliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, daha önce asfalt, kaldırım ve ışıklandırma sistemleriyle baştan sona yenilenen mahallelerde insanların yaşam koşullarında iyileşme olduğunu kaydetti.

Dişli, vatandaşlardan gelen olumlu tepkilerin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Kurtuluş Mahallemizde altyapı kurumları çalışmalarını tamamlar tamamlamaz, ihalesini yapmış olduğumuz ve malzemesini hazır tuttuğumuz asfalt ve kaldırım çalışmalarımıza hemen başladık ve şu an sona gelindi. Çalışmalarımızı bitirerek halkımızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Çalışmalarımız esnasında hoşgörülü davranışları ve gayretli çalışmalarından ötürü mahalle halkı, proje mühendisleri ve firma yetkilileri, işinde büyük özveriyle gece gündüz çalışan tüm belediye personeli, başkan yardımcılarımız ve müdürlerimize teşekkür ediyorum. Yenileme çalışmamamız mahalle halkımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:42 Kaynak: AA

Süleyman Dişli, Sakarya, Adapazarı, Güncel
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