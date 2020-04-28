Adapazarı'ndaki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacak - Son Dakika

Adapazarı İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin korona virüsü kapsamında aldığı tedbirler kapsamında şehir merkezindeki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacağı belirtildi.



Tüm dünyayı saran korona virüsüne karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Adapazarı İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ilçe için yeni tedbirleri açıkladı. Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya başkanlığında toplanan Adapazarı İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan yeni kararlar kamuoyuna açıklandı. Alınan yeni kararlarda, "Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla üretim iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. Ramazan ayının başlaması, Adapazarı ilçemiz sınırlarında Uzun Çarşı'nın tamamı, Çark Caddesi ve Dr. Nuri Bayar Caddesi, Haliç Caddesi, İtfaiye Caddesi ile Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi ile bağlantılı olan Kanara, Hüseyin Rahmi, Papatya, Menekşe ve Gökalp Sokaklarının trafiğe kapalı olan kısımları ile Ambarlı ve Yavuz sokaklarında, İtfaiye Caddesi ile bağlantılı olan 791 Sokakta, Dr. Nuri Bayar Caddesi ile bağlantılı olan Yavuz, Lüleci, Saraçlar ve Postane Sokaklarında, Saraçlar Sokak ile bağlantılı 792 ve Bozkurt Sokaklarında bulunan tüm işyerleri eczaneler ve fırınlar hariç 13.00 - 18.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek; yukarıda belirtilen bölge dışında kalan ilçedeki tüm marketler ise 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ayrıca Semerciler Mahallesi Kudüs Caddesinde bulunan Katlı Pazar yerinin girişleri açık tutularak gıda ve temizlik ürünleri hariç 13.00 - 18.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek; gıda ve temizlik ürünü satışı yapan işyerleri ise 09.00 - 19.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edecek" denildi. - SAKARYA