Son Dakika Haberleri: Adapazarı'nın Düşman İşgalinden kurtuluşu nedeniyle pilav ikram edildi
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Adapazarı'nın Düşman İşgalinden kurtuluşu nedeniyle pilav ikram edildi

1 saat önce

Adapazarı'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. yılı vesilesiyle Adapazarı Belediyesi önünde 5 bin kişilik pilav ikram edildi.

Adapazarı'nın Düşman İşgalinden kurtuluşu nedeniyle pilav ikram edildi, System.String[]
Adapazarı'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. yılı vesilesiyle Adapazarı Belediyesi önünde 5 bin kişilik pilav ikram edildi.

Adapazarı Belediyesi'nce 21 Haziran Adapazarı'nın Kurtuluşunun 98. Yıldönümü vesilesiyle bir program düzenlendi. Cuma namazı sonrasında belediye binası önünde vatandaşlara 5 bin kişilik pilav ikram edildi. Gerçekleşen programa Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu olmak üzere Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, belediye başkan yardımcıları, davetliler ve vatandaşlar katıldı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:49 Kaynak: İHA
cuma namazı, 21 haziran, vatandaş, adapazarı, Güncel
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