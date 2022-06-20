Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kaldırım, mesajında, ülkenin her yerinde sayısız kahramanlık örneği verilen binlerce yıllık tarihte vatan, istiklal ve hürriyet sevdasıyla dolu Adapazarlılar için 21 Haziran 1921 tarihinin, çok özel ve unutulmaz olduğunu anlattı.

Tarih boyunca hiçbir zillete boyun eğmeyen Sakaryalıların sergiledikleri üstün irade, inanç ve kararlılığı bundan sonra da göstereceklerine yürekten inandığını dile getiren Kaldırım, "Zorlu mücadele yıllarını tekrar hatırlamamıza, hafıza ve bilincimizin de tazelenmesine vesile olan Adapazarı'nın kurtuluşunda gösterilen büyük azim ve iman gücünün, emsalsiz fedakarlıkların ve kahramanlıkların milletimiz tarafından da çok iyi bilinmesinin, unutulmadan gelecek kuşaklara aktarılmasının ne denli önemli olduğunun da şuurunda olmalıyız." ifadesini kullandı.

Vali Kaldırım, toplumun tüm kesimleri ile dayanışma içerisinde olmaya gayret ettiklerini ve Sakarya'daki huzur ortamını korumaya, yine aynı ruhla birlik ve beraberliği sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Tever'den kutlama mesajı

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de yayımladığı kutlama mesajında, istiklalini ve istikbalini korumak isteyen milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağını gösteren ecdadın elde ettiği zaferin, 101'inci yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu, onuru ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Ortaya koyduğu mücadele, cesaret ve azimle vatanın cennet topraklarını düşman işgalinden kurtaran şanlı ecdadın, her türlü övgüyü hak ettiğine değinen Tever, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca egemenlik ve bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutan, bu uğurda ödediği bedellerle destanlar yazan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, devletimizin varlığının güvencesi olarak milletimizin kalbinde ebediyen yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, kardeşlik ve huzur coğrafyası Adapazarı'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılında başta Halit Molla ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."