Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı - Son Dakika
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Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı

21.06.2022 15:19
Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüce, mesajında, gözünü kırpmadan canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, şunları kaydetti:

"100 yıl önce aziz şehitlerimizin kanlarıyla suladıkları ve bizlere emanet ettikleri şehrimizin 101. kurtuluş yıl dönümünü en içten diklerimle kutluyorum. Bu vatan topraklarının tarihsel sürecimizde adeta ilmek ilmek işlenerek bu günlere geldiğini unutmamak ve bunun ehemmiyetini gelecek nesillere aktarmak şüphesiz bizlerin en büyük vazifelerinden biridir. Bu eşsiz destanın geçmişimizi şereflendirdiği gibi, geleceğimizde de birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğine olan inancım tamdır. Bizler ecdadımızın bin bir zorluk ve mücadeleyle bizlere emanet ettiği bu toprakların değerini bilerek geleceğe olan inanç ve vizyonumuzu daima diri tutmakla sorumluyuz. Bu vesileyle tarihimizde silinmez izler bırakan kahraman şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor ve tüm hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum."

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Kaynak: AA

Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı - Son Dakika
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