Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı - Son Dakika
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Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı

21.06.2022 18:04
Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı münasebetiyle program düzenlendi.

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı münasebetiyle program düzenlendi.

Adapazarı Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Hasan Alişan ve vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde tarihi Uzun Çarşı'da yürüyüş yaptı.

Esnaf ve vatandaşlara karanfil takdim eden protokol üyeleri, yürüyüşü Orhan Camii önünde sonlandırdı.

Şehitler adına okunan selanın ardından Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın da katılımıyla vatandaşlara keşkek ikramında bulunuldu.

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Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı Çiftliğe giren sokak köpekleri onlarca hayvanı telef etti Çiftliğe giren sokak köpekleri onlarca hayvanı telef etti
Kaynak: AA

Mutlu Işıksu, Hasan Alişan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı - Son Dakika
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