Adapazarı Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte Belediye Başkanı Mutlu Işıksu , AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Hasan Alişan ve vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde tarihi Uzun Çarşı'da yürüyüş yaptı.

Kaynak: AA

Mutlu Işıksu, Hasan Alişan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.